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हिमाचल प्रदेश: 14 वर्षीय नाबालिग से यौन अपराध का आरोप, मनाली का 25 वर्षीय युवक हिरासत में

Thu, 03 Sep 2026 12:19 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 03 Sep 2026 12:19 PM IST
सार

कुल्लू में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका से यौन अपराध के आरोप में महिला पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार बालिका 26 अगस्त से लापता थी और उसे भुंतर के पास से बरामद किया गया। नाबालिग के बयान के आधार पर मनाली निवासी 25 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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कुल्लू में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका से यौन अपराध के आरोप में महिला पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत और नाबालिग के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया है।

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पुलिस के अनुसार नाबालिग बालिका 26 अगस्त 2026 से अपने घर से लापता थी। तलाश के दौरान पुलिस ने उसे भुंतर स्थित एक मंदिर के पास से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने अपने बयान में आरोप लगाया कि मनाली निवासी 25 वर्षीय युवक उसे एक होटल में ले गया था। आरोप है कि वह करीब छह दिनों तक होटल में रही और इस दौरान युवक ने उसके साथ यौन अपराध किया।

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नाबालिग की शिकायत और बयान के आधार पर महिला पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच नियमानुसार जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक एस ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

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