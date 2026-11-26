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संवाद न्यूज एजेंसीमनाली। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए मनाली में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें होटलियरों सहित विभिन्न कारोबारियों और उद्यमियों ने भाग लिया।पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक प्रशांत कुमार ने एनपीएस की विशेषताओं, लाभों और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी और उनके कर्मचारी इस योजना से जुड़कर भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। इस दौरान निवेश और पेंशन से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों की शंकाओं का विशेषज्ञों ने समाधान किया।होटलियर एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष रोशन ठाकुर और महामंत्री गौरव ठाकुर ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मददगार हैं। उन्होंने आयोजन के लिए आभार जताया।