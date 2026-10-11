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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   In the city today

Kullu News: सिटी में आज

Sun, 11 Oct 2026 07:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:05 PM IST
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In the city today
स्वास्थ्य
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केलांग में देश के पहले हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन रिसर्च सेंटर की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पूर्वाह्न 11 बजे आधारशिला रखेंगे।
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आयोजन : सोलंगनाला में आयोजित पैराग्लाइडिंग प्री एक्युरेसी वर्ल्ड कप का समापन अपराह्न 2 बजे होगा।
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कार्यक्रम : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कार सेवा संस्था जरूरतमंद 50 लोगों के हिम केयर कार्ड बनवाकर पूर्वाह्न 11 बजे सौंपेंगी।
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उत्सव : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए मीना बाजार के प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे से होगी।
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काम की बात
परिवहन : खराहल घाटी की जुआणी रोपा से थरमाण संपर्क सड़क सोमवार को बंद रहेगी। इस सड़क का मरम्मत कार्य जारी है।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र सिंह, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।
बॉक्स
ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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