Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:32 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:32 PM IST
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खेल कूद
जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित खेल मैदान में जिला स्तरीय अंडर-14 छात्र एवं छात्रा वर्ग की मेजर गेम्स के फाइनल मुकाबले पूर्वाह्न 11 बजे से होंगे।
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उत्सव
शाघड़ी सायर मेले में देवता श्रीकोट संदीपनी ऋषि और देवता शंगचूल महादेव देव परंपराओें का निर्वहन पूर्वाह्न 11:30 बजे से करेंगे।
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आस्था: सैंज घाटी के दुर्गम गांव में माता शतरूपा के सम्मान में सायर मेले का आगाज माता और देवता मनु महाराज के भव्य मिलन से पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
काम की बात
परिवहन : उपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बैली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समय सारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।
बॉक्स
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेंद्र, डॉ. रीतू परण
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित खेल मैदान में जिला स्तरीय अंडर-14 छात्र एवं छात्रा वर्ग की मेजर गेम्स के फाइनल मुकाबले पूर्वाह्न 11 बजे से होंगे।
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उत्सव
शाघड़ी सायर मेले में देवता श्रीकोट संदीपनी ऋषि और देवता शंगचूल महादेव देव परंपराओें का निर्वहन पूर्वाह्न 11:30 बजे से करेंगे।
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आस्था: सैंज घाटी के दुर्गम गांव में माता शतरूपा के सम्मान में सायर मेले का आगाज माता और देवता मनु महाराज के भव्य मिलन से पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
काम की बात
परिवहन : उपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बैली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समय सारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।
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पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेंद्र, डॉ. रीतू परण
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत ठाकुर
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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