Kullu News: सिटी में आज

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जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित खेल मैदान में जिला स्तरीय अंडर-14 छात्र एवं छात्रा वर्ग की मेजर गेम्स के फाइनल मुकाबले पूर्वाह्न 11 बजे से होंगे।....उत्सवशाघड़ी सायर मेले में देवता श्रीकोट संदीपनी ऋषि और देवता शंगचूल महादेव देव परंपराओें का निर्वहन पूर्वाह्न 11:30 बजे से करेंगे।...आस्था: सैंज घाटी के दुर्गम गांव में माता शतरूपा के सम्मान में सायर मेले का आगाज माता और देवता मनु महाराज के भव्य मिलन से पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।काम की बातपरिवहन : उपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बैली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समय सारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।...स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सुरेश ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन सेवाएं देंगी।बॉक्सओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेंद्र, डॉ. रीतू परणमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।