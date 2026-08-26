Kullu News: सिटी में आज

विज्ञापन



प्रशिक्षण - डीएवी मौहल में वैदिक सप्ताह समारोह के दौरान योग से निरोग रहने का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।

खेल - ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले दोपहर बाद 2:30 बजे से खेले जाएंगे।

आस्था - आनी के देवता कोट पझारी बंजार दौरे से अपने देवालय कोट दोपहर बाद 3 बजे वापस पहुंचेंगे।

बैठक - जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से होगी।