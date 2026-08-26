Kullu News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 27 Aug 2026 10:59 AM IST
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बैठक - जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से होगी।
प्रशिक्षण - डीएवी मौहल में वैदिक सप्ताह समारोह के दौरान योग से निरोग रहने का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।
खेल - ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले दोपहर बाद 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
आस्था - आनी के देवता कोट पझारी बंजार दौरे से अपने देवालय कोट दोपहर बाद 3 बजे वापस पहुंचेंगे।
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प्रशिक्षण - डीएवी मौहल में वैदिक सप्ताह समारोह के दौरान योग से निरोग रहने का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।
खेल - ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले दोपहर बाद 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
आस्था - आनी के देवता कोट पझारी बंजार दौरे से अपने देवालय कोट दोपहर बाद 3 बजे वापस पहुंचेंगे।