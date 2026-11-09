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Kullu News: सिटी में आज

Mon, 09 Nov 2026 07:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:44 PM IST
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In the city today
उत्सव : सुल्तानपुर स्थित भगवान रघुनाथ के मंदिर में पूर्वाह्न 11:30 बजे गोवर्धन पूजा होगी। इस दौरान भगवान रघुनाथ अनाज के ढेर पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाउगी अपराह्न करीब 3:30 बजे शाक्टी गांव पहुंचेंगे जहां श्रद्धालु उनका स्वागत करेंगे।

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दौरा : लाहौल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनुराधा राणा अपने विस क्षेत्र के दौरे पर पूर्वाह्न 10:30 बजे उदयपुर पहुंचेगीं और इस दौरान वह लोगों की समस्याएं भी सुनेंगी।
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काम की बात
चौड़ीकरण कार्य के लिए होने वाली ब्लॉस्टिंग के चलते एसकेटीटी सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी। इस कारण पांगी घाटी के लोगों को आने-जाने में परेशानी होगी।

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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 09:30 बजे से डॉ. शैलजा शर्मा सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक

पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगी

मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा

सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया

गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

जंगल की आग के लिए जोड़
वन मंडल अधिकारी कुल्लू सन्नी वर्मा का कहना है कि करीब एक हफ्ते से क्षेत्र में 10 आग की घटनाएं पेश आई है। जिसमें 152 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जिसमें नई पौधरोपण का क्षेत्रफल 60 हेक्टेयर है। इन घटनाओं में कुल्लू वन रेंज में 9 और एक पतलीकूहल रेंज की घटना शामिल है।
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