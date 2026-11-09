Kullu News: सिटी में आज

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......आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाउगी अपराह्न करीब 3:30 बजे शाक्टी गांव पहुंचेंगे जहां श्रद्धालु उनका स्वागत करेंगे।.....दौरा : लाहौल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनुराधा राणा अपने विस क्षेत्र के दौरे पर पूर्वाह्न 10:30 बजे उदयपुर पहुंचेगीं और इस दौरान वह लोगों की समस्याएं भी सुनेंगी।.....काम की बातचौड़ीकरण कार्य के लिए होने वाली ब्लॉस्टिंग के चलते एसकेटीटी सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी। इस कारण पांगी घाटी के लोगों को आने-जाने में परेशानी होगी।.....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 09:30 बजे से डॉ. शैलजा शर्मा सेवाएं देंगे।.....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तकपुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहाऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।जंगल की आग के लिए जोड़वन मंडल अधिकारी कुल्लू सन्नी वर्मा का कहना है कि करीब एक हफ्ते से क्षेत्र में 10 आग की घटनाएं पेश आई है। जिसमें 152 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जिसमें नई पौधरोपण का क्षेत्रफल 60 हेक्टेयर है। इन घटनाओं में कुल्लू वन रेंज में 9 और एक पतलीकूहल रेंज की घटना शामिल है।