Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   The central government stands firmly with the state: Govind

सूबे के साथ मजबूती से खड़ी है केंद्र सरकार : गोविंद

Mon, 09 Nov 2026 04:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 04:46 PM IST
विज्ञापन
The central government stands firmly with the state: Govind
आपदा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की ओर से 1091 करोड़ मंजूर करने पर जताया आभार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1091.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। लोक निर्माण विभाग को यह राशि स्वीकृत की गई है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत 327.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी हो गई है। भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार जताया।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल की आपदा में कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। ओल्ड मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण में केंद्रीय आपदा राहत राशि का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त, जैधर पुल के लिए पीडीएनए के तहत आठ करोड़ रुपये और शिववाद पुल के पुनर्निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) के तहत केंद्र 90 फीसदी और प्रदेश सरकार 10 फीसदी धनराशि उपलब्ध करवाती है। ब्यास नदी पर रांगड़ी पुल के निर्माण को लेकर गोविंद ठाकुर ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर निशाना साधा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed