Kullu News: सिटी में आज

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-देवता गुग्गा जाहर पीर परिक्रमा के दौरान भुंतर से अपने देवालय लोरन के लिए अपराह्न 2 बजे वापस प्रस्थान करेंगे।-जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित रामशिला में राधा-कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव की परंपरा सुबह 8 बजे से निभाई जाएगी।.....खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के अगले दौर के मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।...........काम की बातकुल्लू-भुंतर मार्ग से पाहनाला को जोड़ने वाली मौहल-पाहनाला सड़क पर वाहनों की आवाजाही आगामी 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी। इस सड़क पर अपर मौहल में खड्ड पर स्थापित पुल की मरम्मत की जाएगी। जिला प्रशासन ने ऐसे में छह सितंबर तक इस पुल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।बॉक्सभुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर बसों की आवाजाही मणिकर्ण बस अड्डा तक जारी रहेगी। इससे आगे बरशैणी की तरफ बसों का संचालन घटीगढ़ में खराब सड़क होने की वजह से नहीं हो पाएगा।....स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. विवेक, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. अशोक सेवाएं देंगे।...ओपीडीओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेशमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्टसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिनहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।