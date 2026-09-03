Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:43 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:43 PM IST
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आस्था
-देवता गुग्गा जाहर पीर परिक्रमा के दौरान भुंतर से अपने देवालय लोरन के लिए अपराह्न 2 बजे वापस प्रस्थान करेंगे।
-जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित रामशिला में राधा-कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव की परंपरा सुबह 8 बजे से निभाई जाएगी।
.....खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के अगले दौर के मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
...........
काम की बात
कुल्लू-भुंतर मार्ग से पाहनाला को जोड़ने वाली मौहल-पाहनाला सड़क पर वाहनों की आवाजाही आगामी 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी। इस सड़क पर अपर मौहल में खड्ड पर स्थापित पुल की मरम्मत की जाएगी। जिला प्रशासन ने ऐसे में छह सितंबर तक इस पुल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
बॉक्स
भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर बसों की आवाजाही मणिकर्ण बस अड्डा तक जारी रहेगी। इससे आगे बरशैणी की तरफ बसों का संचालन घटीगढ़ में खराब सड़क होने की वजह से नहीं हो पाएगा।
....
स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. विवेक, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. अशोक सेवाएं देंगे।
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...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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-देवता गुग्गा जाहर पीर परिक्रमा के दौरान भुंतर से अपने देवालय लोरन के लिए अपराह्न 2 बजे वापस प्रस्थान करेंगे।
-जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित रामशिला में राधा-कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव की परंपरा सुबह 8 बजे से निभाई जाएगी।
.....खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के अगले दौर के मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
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कुल्लू-भुंतर मार्ग से पाहनाला को जोड़ने वाली मौहल-पाहनाला सड़क पर वाहनों की आवाजाही आगामी 15 दिनों तक प्रभावित रहेगी। इस सड़क पर अपर मौहल में खड्ड पर स्थापित पुल की मरम्मत की जाएगी। जिला प्रशासन ने ऐसे में छह सितंबर तक इस पुल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर बसों की आवाजाही मणिकर्ण बस अड्डा तक जारी रहेगी। इससे आगे बरशैणी की तरफ बसों का संचालन घटीगढ़ में खराब सड़क होने की वजह से नहीं हो पाएगा।
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क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. विवेक, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. अशोक सेवाएं देंगे।
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पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
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