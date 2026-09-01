Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:42 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:42 PM IST
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आस्था - देवता गुग्गा जाहर पीर प्ररिक्रमा के दौरान भुंतर में देव परंपरा का निर्वहन अपराह्न 12:30 बजे से करेंगे।
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आयोजन- ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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प्रशिक्षण -जिला के नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों को ढालपुर में सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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परंपरा-आराध्य देवता गिरमल मोड के नव निर्मित मंदिर का शुद्धिकरण गाहर में सुबह 7 बजे किया जाएगा।
काम की बात
जिला मुख्यालय स्थित सुल्तानपुर, मठ और लोरन में एलपीजी गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक उपलब्ध करवाए जाएंगे।
बॉक्स
स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अनु राणा और रात 09:30 बजे से डॉ. श्रृष्टि राणा सेवाएं देंगी।
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आयोजन- ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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प्रशिक्षण -जिला के नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों को ढालपुर में सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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परंपरा-आराध्य देवता गिरमल मोड के नव निर्मित मंदिर का शुद्धिकरण गाहर में सुबह 7 बजे किया जाएगा।
काम की बात
जिला मुख्यालय स्थित सुल्तानपुर, मठ और लोरन में एलपीजी गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अनु राणा और रात 09:30 बजे से डॉ. श्रृष्टि राणा सेवाएं देंगी।
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेश
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 142) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।