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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   In the city today

Kullu News: सिटी में आज

Sat, 24 Oct 2026 07:18 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:18 PM IST
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In the city today
सांस्कृतिक संध्या
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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की चौथी सांस्कृतिक संध्या में लोकगायक शाम 8 बजे से प्रस्तुतियां देंगे।
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आयोजन
कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की चौथी भव्य जलेब देवताओं की उपस्थिति में अपराह्न 3 बजे निकलेगी।
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नृत्य प्रतियोगिता
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र में लोकनृत्य प्रतियोगिताएं पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होंगी।
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खेलकूद
रथ मैदान में वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताएं पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
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उत्सव
ऊझी घाटी के हरिपुर में आयोजित दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम 5 बजे से किया जाएगा।
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काम की बात
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान कॉलेज गेट के समीप अस्थायी बस अड्डा स्थापित किया गया है। इस बस अड्डा से भुंतर, पाहनाला, औट, बंजार के लिए हिमाचल पथ परिवहन और निजी बसों का संचालन किया जाएगा।

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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से अक्षिता नेगी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण सेवाएं देंगी।
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हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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