Kullu News: बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए 30 घंटे बाद खुला हाईवे
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:03 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:03 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। राष्ट्रीय राजमार्ग-305 औट-बंजार-लुहरी पर 30 घंटे बाद बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई है। मार्ग पर मंगलौर-बालीचौकी के बीच बैंती पुल के पास सामान से भरा एक ट्रक फंस गया था।
शुक्रवार शाम करीब चार बजे ट्रक फंसने से हाईवे अवरुद्ध हो गया था। शनिवार को दिनभर हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही। कड़ी मशक्कत के बाद रविवार रात करीब 11 बजे ट्रक को ठीक किया गया और उसके बाद बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। इससे पहले हाईवे के अवरुद्ध होने से बसों में सफर करने वाले लोगों को उतरकर दूसरी तरफ बस पकड़नी पड़ रही थी जबकि कुल्लू से बंजार, आनी, निरमंड और रामपुर की ओर जाने वाली सीधी बस सेवा प्रभावित चल रही थी।
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शुक्रवार शाम करीब चार बजे ट्रक फंसने से हाईवे अवरुद्ध हो गया था। शनिवार को दिनभर हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही। कड़ी मशक्कत के बाद रविवार रात करीब 11 बजे ट्रक को ठीक किया गया और उसके बाद बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। इससे पहले हाईवे के अवरुद्ध होने से बसों में सफर करने वाले लोगों को उतरकर दूसरी तरफ बस पकड़नी पड़ रही थी जबकि कुल्लू से बंजार, आनी, निरमंड और रामपुर की ओर जाने वाली सीधी बस सेवा प्रभावित चल रही थी।
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