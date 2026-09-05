Kullu News: हाईवे-305 टूटा, बसें बंद, यात्रियों की बढ़ गई दूरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऐसे में सवारियों को करीब 30 किलोमीटर का सफर छोटी गाड़ियों में करना पड़ रहा है। हाईवे पर बस सेवाएं ठप होने से न केवल कुल्लू के साथ किन्नौर, शिमला और मंडी जिले के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि रघुपुर और जलोड़ी क्षेत्र की 10 पंचायतों की जनता को उपमंडल मुख्यालय आनी, जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ रामपुर और शिमला पहुंचना भी एक चुनौती बन गया है। बस सेवाएं बंद हैं। छोटी गाड़ियां भी नहीं मिलती हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हाईवे के जगह-जगह ठप होने से एचआरटीसी कुल्लू की छह बसें फंसी हैं। जिसमें एक निजी बस भी है। शनिवार को तीन बसों को वाया छतरी-पंडोह होकर कुल्लू पहुंचाया गया है। सुरेश कुमार, प्रताप सिंह, मान सिंह, सुरेंद्र कुमार और धनी राम ने कहा कि इस बार बरसात में हाईवे-305 पर यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। अब विदा हो रहे मानसून के दौरान हुई बारिश ने हाईवे को तीन से चार जगहों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे हजारों लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ, पर्यटकों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों के साथ सेब उत्पादकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हाईवे को अभी आठ से 10 दिनों का समय लगेगा।एनएच के अधिशासी अभियंता केएल सुमन ने कहा कि कोटनाला, सराली व कांडूगाड़ के पास हाईवे को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। तीनों जगहों पर डंगे लगाने का काम चल रहा है। जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा।