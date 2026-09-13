Kullu News: एचटी लाइन की खराबी ढूंढकर बहाल किए 29 ट्रांसफार्मर

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आनी क्षेत्र में अभी भी तीन ट्रांसफार्मर ठप हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन से बंद 19 सड़कों को खोलने का काम तेज कर दिया है। इसमें आनी में सबसे अधिक दस सड़कों पर बसों के साथ छोटे वाहनों की आवाजाही ठप है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कुल्लू में चार, बंजार में दो और निरमंड में तीन सड़कों पर वाहनों के पहिये थम गए हैं।मान सिंह, ताबे राम, निका राम, सुनील कुमार, किशोरी लाल और मेहर चंद ने कहा कि फलों के सीजन के बीच बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने कहा कि बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी है। संवाद