Kullu News: एचटी लाइन की खराबी ढूंढकर बहाल किए 29 ट्रांसफार्मर
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:21 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:21 PM IST
विज्ञापन
कुल्लू। जिले में रविवार को मौसम साफ रहा। इससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है। सेब के साथ जिले में अनार, जापानी फलों का सीजन पूरे यौवन पर है। बिजली बोर्ड ने एचटी लाइन की खराबी ढूंढ कर आनी-निरमंड में प्रभावित चल रहे बिजली के 29 ट्रांसफार्मरों को बहाल कर दिया है।
आनी क्षेत्र में अभी भी तीन ट्रांसफार्मर ठप हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन से बंद 19 सड़कों को खोलने का काम तेज कर दिया है। इसमें आनी में सबसे अधिक दस सड़कों पर बसों के साथ छोटे वाहनों की आवाजाही ठप है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कुल्लू में चार, बंजार में दो और निरमंड में तीन सड़कों पर वाहनों के पहिये थम गए हैं।
मान सिंह, ताबे राम, निका राम, सुनील कुमार, किशोरी लाल और मेहर चंद ने कहा कि फलों के सीजन के बीच बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने कहा कि बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
आनी क्षेत्र में अभी भी तीन ट्रांसफार्मर ठप हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन से बंद 19 सड़कों को खोलने का काम तेज कर दिया है। इसमें आनी में सबसे अधिक दस सड़कों पर बसों के साथ छोटे वाहनों की आवाजाही ठप है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कुल्लू में चार, बंजार में दो और निरमंड में तीन सड़कों पर वाहनों के पहिये थम गए हैं।
विज्ञापन
मान सिंह, ताबे राम, निका राम, सुनील कुमार, किशोरी लाल और मेहर चंद ने कहा कि फलों के सीजन के बीच बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने कहा कि बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी लगा दी है। संवाद
विज्ञापन