Kullu News: स्क्रब टायफस पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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हालांकि, नागरिक और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दवाओं की उपलब्धता है। इसके अलावा विभाग पांचों स्वास्थ्य खंडों जरी, नग्गर, बंजार, आनी और निरमंड में जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को घरों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने समेत बीमारी के लक्षणों की पहचान करना बताया जा रहा है।लक्षण दिखने पर लोग बिना समय गंवाए उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करें ताकि समय पर उपचार हो सके। यदि मरीज में बुखार या स्क्रब टायफस के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि समय पर बीमारी की पहचान कर मरीज का उपचार शुरू किया जा सके। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।विभाग ने बरसात के मौसम में एहतियातन अलर्ट जारी किया है और मरीजों की सैंपलिंग जारी है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि स्क्रब टायफस से बचाव के लिए लक्षण दिखते ही मरीज के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा और मरीज का समय पर उपचार भी होगा। साथ ही जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।