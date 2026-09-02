लॉटरी बंद कर युवाओं को रोजगार दे रोजगार : शौरी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:37 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:37 AM IST
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विधानसभा सत्र में विधायक ने उठाया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। मानसून सत्र के दौरान बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से लॉटरी और जुए को बढ़ावा देने के बजाय प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। चार साल बीतने के बाद प्रदेश का युवा अपने इसी चुनावी वादे का जवाब मांग रहा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी चाहिए, लॉटरी नहीं। भविष्य चाहिए, जुए का सहारा नहीं। सरकार को केवल वादे करने के बजाय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विधायक ने प्रदेश सरकार से चुनावी वादा पूरा करते हुए पांच लाख रोजगार का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है और रोजगार के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। मानसून सत्र के दौरान बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से लॉटरी और जुए को बढ़ावा देने के बजाय प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। चार साल बीतने के बाद प्रदेश का युवा अपने इसी चुनावी वादे का जवाब मांग रहा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी चाहिए, लॉटरी नहीं। भविष्य चाहिए, जुए का सहारा नहीं। सरकार को केवल वादे करने के बजाय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विधायक ने प्रदेश सरकार से चुनावी वादा पूरा करते हुए पांच लाख रोजगार का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है और रोजगार के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करेगा।
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