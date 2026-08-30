बोर्ड को पांच बीघा भूमि, पांच करोड़ दे सरकार : मनमोहन

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मनमोहन गौतम ने कहा कि सभा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र भेजकर ब्राह्मण समाज के कल्याण से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया है। पत्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के साथ मंदिरों में धार्मिक सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए सम्मानजनक मानदेय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।उन्होंने कहा कि अनेक पुजारी सीमित आय में अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए उचित और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए।सभा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में ब्राह्मण कल्याण सभा की गतिविधियों के लिए पांच-पांच बीघा भूमि उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में सभा की गतिविधियों और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आग्रह किया गया है। सभा का कहना है कि इससे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। संवाद