बोर्ड को पांच बीघा भूमि, पांच करोड़ दे सरकार : मनमोहन
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:05 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:05 PM IST
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कुल्लू। प्रदेश सरकार की ओर से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की पहल का हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा ने स्वागत किया है। सभा ने बोर्ड को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और अधिकार देने की मांग की है। सभा के राज्य अध्यक्ष मनमोहन गौतम ने कहा कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जाए, ताकि समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
मनमोहन गौतम ने कहा कि सभा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र भेजकर ब्राह्मण समाज के कल्याण से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया है। पत्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के साथ मंदिरों में धार्मिक सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए सम्मानजनक मानदेय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि अनेक पुजारी सीमित आय में अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए उचित और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए।
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सभा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में ब्राह्मण कल्याण सभा की गतिविधियों के लिए पांच-पांच बीघा भूमि उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में सभा की गतिविधियों और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आग्रह किया गया है। सभा का कहना है कि इससे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। संवाद
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मनमोहन गौतम ने कहा कि सभा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र भेजकर ब्राह्मण समाज के कल्याण से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया है। पत्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के साथ मंदिरों में धार्मिक सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए सम्मानजनक मानदेय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
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उन्होंने कहा कि अनेक पुजारी सीमित आय में अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में सेवाएं दे रहे पुजारियों के लिए उचित और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए।
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सभा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में ब्राह्मण कल्याण सभा की गतिविधियों के लिए पांच-पांच बीघा भूमि उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में सभा की गतिविधियों और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आग्रह किया गया है। सभा का कहना है कि इससे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। संवाद