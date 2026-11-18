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रोटरी स्वास्थ्य अभियान के तहत लगाए जाने वाले इन शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों की आंखों की जांच करेंगे। अभियान का आगाज 21 नवंबर को गांधीनगर स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में पहले शिविर के साथ होगा।रोटरी आई हॉस्पिटल कुल्लू के चेयरमैन रोटेरियन इंदीवर मेहता ने बताया कि पहले शिविर में वार्ड नंबर 8, 9 और 11 के निवासियों की आंखों की निशुल्क जांच की जाएगी। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. तरुण सूद सेवाएं देंगे। उन्होंने इन वार्डों के लोगों से अपील की है कि आंखों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिविर में पहुंचकर जांच करवाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं।इंदीवर मेहता ने बताया कि पहला शिविर 21 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रोटरी क्लब का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से नगर परिषद के सभी 11 वार्डों तक नेत्र जांच की सुविधा पहुंचाना है। इसके लिए आगामी दिनों में अलग-अलग वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक शहरवासी निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकें।