Kullu News: देहरादून में प्रतिभा दिखाएंगे कुल्लू के चार एथलीट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:19 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:19 PM IST
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कुल्लू। जिले के चार एथलीट उत्तराखंड के देहरादून में अपनी प्रतिभा दिखांएगे। 16 सितंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी रवाना हो गए हैं। इन खिलाड़ियों का चयन जिला बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।
जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव युवराज वर्मा ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर-18 लंबी कूद में आर्यन कौशल, अंडर-18 की 100 मीटर दौड़ में स्वास्तिक पराशर, अंडर-14 की लंबी कूद, ऊंची कूद और 60 मीटर दौड़ में सक्षम और अंडर-16 लंबी कूद में यमनदीप का चयन हुआ है। ये सभी खिलाड़ी देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। संवाद
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जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव युवराज वर्मा ने कहा कि चारों खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर-18 लंबी कूद में आर्यन कौशल, अंडर-18 की 100 मीटर दौड़ में स्वास्तिक पराशर, अंडर-14 की लंबी कूद, ऊंची कूद और 60 मीटर दौड़ में सक्षम और अंडर-16 लंबी कूद में यमनदीप का चयन हुआ है। ये सभी खिलाड़ी देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। संवाद
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