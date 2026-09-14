चालक के निलंबन की निष्पक्ष जांच हो : उमेश

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उमेश शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन ब्यासर सड़क पर बस का ब्रेक फेल होने के बावजूद चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस में सवार यात्रियों की जान बचाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी के अनुसार यही चालक मनाली में इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े कथित घोटाले का मामला भी उठा चुका है और इसकी जांच की मांग कर चुका है।रोहतांग के लिए संचालित इलेक्ट्रिक बस के मामले में भी निगम की ओर से करीब एक माह बाद चालक को नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में मौजूदा कार्रवाई को लेकर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।उमेश शर्मा ने कहा कि तकनीकी जांच की रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाती है। ऐसे में हादसे के 12 दिन बाद चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने निगम प्रबंधन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और चालक के निलंबन की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संवाद