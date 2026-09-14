फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Jasneet Kaur won the speech competition.

Kullu News: भाषण स्पर्धा में जसनीत कौर ने मारी बाजी

Mon, 14 Sep 2026 07:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:25 PM IST
विज्ञापन
Jasneet Kaur won the speech competition.
कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के हिंदी विभाग की ओर से सोमवार को हिंदी दिवस पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्राचार्य डॉ. राकेश राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
विज्ञापन

विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए कई प्रतियोगिताएं हुईं। भाषण प्रतियोगिता में जसनीत कौर ने प्रथम और रूपिंदर ने द्वितीय स्थान हासिल किया। लघुकथा लेखन में साक्षी ठाकुर प्रथम और सूरज द्वितीय रहे। स्वरचित कविता पाठ में जपजीत कौर प्रथम और शोभा द्वितीय रहीं। संस्मरण लेखन में साक्षी ठाकुर ने पहला और मोनिका ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

सुलेख लेखन प्रतियोगिता में कोमलता प्रथम और सुदर्शना द्वितीय रहीं। नारा लेखन में रोहित ने प्रथम और मोनिका ठाकुर ने द्वितीय स्थान हासिल किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में कोमलता प्रथम और मोनिका ठाकुर द्वितीय रहीं। कार्यक्रम में प्रो. सोम नेगी, डॉ. निर्मला सिंह, डॉ. अवधेश कुमार यादव, डॉ. प्रियंका, डॉ. शैलेश आचार्य आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed