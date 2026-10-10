आग लगने पर घबराएं नहीं, सतर्कता से लें काम : रामचंद

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संवाद न्यूज एजेंसीउदयपुर (लाहौल-स्पीति)। आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर सतर्कता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। समय पर सही कदम उठाकर जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। यह बात शनिवार को अग्निशमन अधिकारी रामचंद ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुकुमसेरी में आयोजित अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही।अग्निशमन विभाग उदयपुर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और विद्यालय के कर्मचारियों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाने की तकनीकों का प्रदर्शन करने के साथ आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के सही उपयोग के बारे में भी बताया।मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने का अभ्यास करवाया गया। टीम ने समझाया कि ऐसी परिस्थितियों में अनुशासन बनाए रखना, सतर्कता बरतना और सुरक्षित निकासी के तरीकों का पालन करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना रहा। विद्यालय के प्राचार्य राजीव गर्ग ने अग्निशमन अधिकारी रामचंद और उनकी टीम का आभार जताया।