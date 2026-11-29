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विधायक अनुराधा ने स्कूल के मेधावियों को किया पुरस्कृतसंवाद न्यूज एजेंसीउदयपुर (लाहौल-स्पीति)। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शकोली का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। विधायक अनुराधा राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।उन्होंने अपनी ओर से स्कूल को एक लाख रुपये देने की घोषणा भी की। सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा। लाहौली, कुल्लवी, शिमला नाटी और पंगवाली नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। 'सजणा जोता लगी पार ओ दिला मेरा पार...' गीत पर विद्यार्थियों की प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा।नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों ने जागरूकता का संदेश भी दिया। प्रधानाचार्य रणबीर सिंह ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्षभर की उपलब्धियों का ब्योरा दिया। समारोह में शकोली पंचायत प्रधान सुमन लता, उदयपुर प्रधान राजेश बाबा, कंचन ठाकुर, रंजीत सिंह, लामा हिशे, अनिल ठाकुर और एसएमसी अध्यक्ष शकुंतला सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।......इन्हें किया सम्मानिततनिष्का, दिव्या गौड़, ओजस, अरव, शिवम, राधिका, ऋषिका, आकाश, दिव्यांश, आयुष, रिया, प्रतीक, अर्जुन, कार्तिक, साधना, दीपक, गीतांजलि, करिश्मा, सिमरन, दिव्या और फूलन देवी को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट गर्ल स्पोर्ट्स का पुरस्कार आकांक्षा और बेस्ट बॉय का पुरस्कार आकाश को मिला। ऑलराउंड बेस्ट गर्ल गीतांजलि और ऑलराउंड बेस्ट बॉय दीपक को चुना गया। कराटे प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली आकांक्षा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।