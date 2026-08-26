Kullu News: पांच दिन बाद हाईवे-305 पर सीधी बस सेवाएं बहाल

विज्ञापन

हाईवे पर बसों और बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू होने से कुल्लू के बाह्य सराज के साथ बंजार, मंडी और शिमला जिले के लोगों को राहत मिली है।21 अगस्त की शाम बारिश के कारण बंजार से करीब दो किलोमीटर आगे छेत के पास डंगा गिर गया था। इससे हाईवे-305 बसों समेत बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया था।इसके चलते कुल्लू से आनी, रामपुर, गाड़ागुशैणी, खौली, छतरी, सोझा और घियागी समेत करीब 20 बस रूट प्रभावित हुए थे। कुछ रूटों को ट्रांसमिट कर चलाया गया, जिससे यात्रियों, कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ी।एनएच की ओर से अगले ही दिन डंगा लगाने का काम शुरू कर दिया गया था। पांच दिन बाद हाईवे को बसों और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया।एनएच के अधिशासी अभियंता केएल सुमन ने बताया कि हाईवे-305 पर बसों के साथ बड़े वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। एचआरटीसी कुल्लू के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग ने कहा कि हाईवे पर सीधी बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।