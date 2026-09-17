Kullu News: देवता कोट भझारी बागासराहन दौरे के लिए रवाना

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कुल्लू। बाह्य साराज के जलाेड़ी क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता वीरवार को कोट भझारी निरमंड के बागासराहन के दौरे पर रवाना हो गए। ढोल-नगाड़ों की थाप पर रवाना हुए देवता के रथ का जगह-जगह गांव के लोगों ने स्वागत किया। पहले दिन देवता का रात्रि ठहराव लढ़ागी गांव में हुआ, जहां देव परंपरा के अनुसार ग्रामीण महिलाओं ने स्वागत किया। सप्ताह भर के दौरे के दौरान देवता कोट भझारी का देवता बूढ़ा सरौहनी से भव्य देव मिल होगा। कारदार भागे राम राणा ने कहा कि देवता करीब एक हफ्ते बाद दौरे से देवालय लौटेंगे।