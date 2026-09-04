Kullu News: कंडा गांव में मटकी फोड़ कार्यक्रम में उमड़े लोग

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श्रद्धालुओं ने देवता का आशीर्वाद लिया। देव परिक्रमा और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्थानीय युवक सनी धामी ने बताया कि कंडा गांव में जन्माष्टमी का पर्व तीन दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में हिस्सा लेने और देव परंपराओं को देखने के लिए विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु कंडा पहुंचते हैं। संवाद

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सैंज (कुल्लू)। घाटी के कंडा गांव में शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कंडा गांव में यह पर्व प्राचीन समय से मनाने की परंपरा चली आ रही है। पर्व के दौरान गांव में देव परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी पर्व का शुभारंभ प्रभु गर्ग ऋषि के देवालय से हुआ। दोपहर के समय देवता लाव-लश्कर के साथ देवालय से बाहर निकले और पूरे गांव की परिक्रमा की। इस दौरान देव परंपराओं का निर्वहन किया गया।