Kullu News: बलिदानी तंजिन छुल्टिम की याद में क्रिकेट स्पर्धा आज से

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......................संवाद न्यूज एजेंसीकेलांग (लाहौल-स्पीति)। लाहौल की मयाड़ घाटी के बलिदानी तंजिन छुल्टिम की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 सितंबर से होगा। लता ठाकुर स्टेडियम उदयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता के मुकाबले होंगे। कांगला क्रिकेट क्लब मयाड़ की ओर से करवाए जा रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम के पंजीकरण की फीस 6,600 रुपये तय की गई है।प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को 51,000 रुपये और ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 21,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में मैन ऑफ द सीरीज को 2,100 रुपये के साथ ट्रॉफी और हर मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।आयोजकों ने टूर्नामेंट के लिए पात्रता केवल लाहौल के स्थायी नागरिकों और लाहौल में स्थायी रूप से कार्यरत कर्मियों तक ही सीमित रखी है। करपट युवक मंडल के प्रधान सचिन ने बताया कि टूर्नामेंट के संदर्भ में किसी भी जानकारी या टीम पंजीकरण के लिए आयोजक टीम के महेश 89883-17418 और मोहित 82192-38508 के फोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद