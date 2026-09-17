Kullu News: एसडीएम ने सैंज में विद्यार्थियों से किया संवाद

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दल ने विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित विषयों-पर्यटन एवं आतिथ्य, प्राइवेट सिक्योरिटी से संबंधित गतिविधियों, विद्यार्थियों के कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान की समीक्षा की। पीएमश्री योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और संचालित गतिविधियों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

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लारजी (कुल्लू)। पीएमश्री योजना के तहत स्कूल में संचालित विभिन्न गतिविधियों, सुविधाओं और योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए सैंज स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने की। इस मौके पर पीएमश्री योजना के जिला नोडल अधिकारी कुलदीप शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान दल ने विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी प्रयोगशाला सहित विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया। दल ने विद्यार्थियों की ओर से किए जा रहे प्रायोगिक कार्यों और उनकी सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। वहीं, कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उनके विषयगत ज्ञान एवं अधिगम स्तर का आकलन किया।