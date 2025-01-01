Kullu News: बंजार में कांग्रेस ने कसी कमर, 2027 के विस चुनाव के लिए बनाई टीम

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्र में मजबूत टीम तैयार कर ली है। कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक सुरेंद्र शौरी को हराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दीपक शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद और एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष राम सिंह मियां सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे दलित विरोधी बताया। वहीं, एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बंजार क्षेत्र में बिना भेदभाव के करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई बेली ब्रिज और पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं। जनरल हाउस में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल, अनुसूचित जाति विभाग, इंटक और एनएसयूआई के पदाधिकारियों के अलावा पार्टी समर्थित जिला परिषद और बीडीसी सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि तथा नगर पंचायत बंजार के पार्टी समर्थित प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संवाद