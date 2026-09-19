Kullu News: पतलीकूहल में बास्केटबाल चैंपियनशिप शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:17 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:17 PM IST
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पतलीकूहल (कुल्लू)। पतलीकूहल बास्केटबाल ग्राउंड में शनिवार को प्रथम राहुल मेमोरियल बास्केटबाल चैंपियनशिप शुरू हुई। इसका शुभारंभ मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने किया। गौड़ ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों से जोड़ने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करती हैं।
प्रतियोगिता में 16 प्रमुख टीमों के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन बुद्धा वॉरियर्स पतलीकूहल की ओर से जिला बास्केटबाल संघ लाहौल-स्पीति के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में ग्राम पंचायत कटराईं के उपप्रधान विकास, जिला बास्केटबाल संघ लाहौल-स्पीति के चेयरमैन संजय अंगरूप, अध्यक्ष अंकुर राणा, महासचिव मदन बौद्ध उपस्थित रहे। संवाद
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प्रतियोगिता में 16 प्रमुख टीमों के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन बुद्धा वॉरियर्स पतलीकूहल की ओर से जिला बास्केटबाल संघ लाहौल-स्पीति के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में ग्राम पंचायत कटराईं के उपप्रधान विकास, जिला बास्केटबाल संघ लाहौल-स्पीति के चेयरमैन संजय अंगरूप, अध्यक्ष अंकुर राणा, महासचिव मदन बौद्ध उपस्थित रहे। संवाद
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