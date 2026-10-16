Kullu News: कबड्डी, बास्केटबाॅल सहित बाक्सिंग में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी

संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान 23 से 26 अक्तूबर तक ढालपुर में कबड्डी, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इनमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे। जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने बताया कि उत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इन मुकाबलों को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और जिला में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हर साल दशहरा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाती है। ऐसे में इस साल भी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं रथ मैदान और बास्केटबाॅल मैदान में करवाई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं।