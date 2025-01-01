Kullu News: मूरिंग स्कूल की छात्रा अनन्या ने जीते दो गोल्ड मेडल

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शॉटपुट में मूरिंग स्कूल की अनन्या ने पहला स्थान हासिल किया। तिंदी स्कूल की अकता दूसरे और इसी स्कूल की अनुषा तथा मड़ग्रां स्कूल की अलीना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। डिस्कस थ्रो में भी अनन्या ने बाजी मारी। गोशाल स्कूल की समृति दूसरे और मड़ग्रां की अलीना तीसरे स्थान पर रहीं।हाई जंप में उदयपुर की संध्या प्रथम रहीं। जाहलमा स्कूल की अदिति और थिरोट स्कूल की समीक्षा संयुक्त रूप से दूसरे तथा तिंदी की वंशिका तीसरे स्थान पर रहीं। लंबी कूद में मड़ग्रां की रिहाना ने पहला, गोशाल की समृति ने दूसरा और उदयपुर की अंकिता ने तीसरा स्थान हासिल किया। छात्र वर्ग के शॉटपुट में उदयपुर स्कूल के तरुण अव्वल रहे।तिंगरेट के जिगमेद छोपेल दूसरे और इसी स्कूल के सोनम थारचेन तीसरे स्थान पर रहे। खो-खो छात्रा वर्ग के फाइनल में तिंदी स्कूल ने उदयपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल का फाइनल तिंदी और मड़ग्रां स्कूल की छात्राओं के बीच होगा। छात्रा वर्ग कबड्डी का फाइनल तिंदी और शाकोली स्कूल के बीच खेला जाएगा। छात्र वर्ग में कबड्डी के फाइनल में त्रिलोकनाथ और शाकोली स्कूल की टीमें आमने-सामने होंगी। विनोद कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 11 सितंबर को होगा। संवाद