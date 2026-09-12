Kullu News: लोक अदालत में निपटाए 21,800 मामले
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 04:21 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 04:21 PM IST
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कुल्लू। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के अध्यक्ष प्रकाश चंद राणा ने की।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन के 24,993 मामलों को रखा गया था। इसमें से 21,800 मामलों का निपटारा गया है। प्री-लिटिगेशन के लोक अदालत में कुल 898 मामले आए थे, जिनमें 57 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया गया।
इस दौरान 1,56,965 रुपये की राशि का सक्षम वादियों को उचित मुआवजा दिया गया। पोस्ट-लिटिगेशन के कुल 24,095 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें 21,743 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 77,812,866 रुपये की राशि का मुआवजा सक्षम वादियों को दिया गया। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है।
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लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन के 24,993 मामलों को रखा गया था। इसमें से 21,800 मामलों का निपटारा गया है। प्री-लिटिगेशन के लोक अदालत में कुल 898 मामले आए थे, जिनमें 57 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया गया।
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इस दौरान 1,56,965 रुपये की राशि का सक्षम वादियों को उचित मुआवजा दिया गया। पोस्ट-लिटिगेशन के कुल 24,095 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें 21,743 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 77,812,866 रुपये की राशि का मुआवजा सक्षम वादियों को दिया गया। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है।
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