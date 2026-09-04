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Kullu News: मौहल में पीएनबी के एटीएम से 12.09 लाख चोरी

Fri, 04 Sep 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:12 PM IST
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12.09 lakh stolen from PNB ATM in Mauhal
कुल्लू। जिले के मौहल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एटीएम से 12 लाख रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक की शिकायत पर भुंतर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, पीएनबी भुंतर के वरिष्ठ प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने तीन सितंबर को थाना भुंतर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज, सीएमएस कंपनी के रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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दो सितंबर की रात को शातिरों ने एटीएम को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरी की घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। संवाद
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