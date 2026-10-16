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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   10.670 grams of 'chitta' (synthetic drug) recovered from the quarters of a couple from Punjab in Manali

Kullu News: मनाली में पंजाब के दंपती के क्वार्टर से 10.670 ग्राम चिट्टा बरामद

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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10.670 grams of 'chitta' (synthetic drug) recovered from the quarters of a couple from Punjab in Manali
संवाद न्यूज एजेंसी
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मनाली। पुलिस थाना मनाली के तहत सियाल में पुलिस ने मकान से 10.670 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामले में पंजाब के गुरदासपुर निवासी नितीश ठाकुर और उसकी पत्नी वैशाली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर सियाल के एक घर में आरोपियों के क्वार्टर की तलाशी ली गई। इस दौरान डबल बेड पर रखे तकिये के कवर में छिपाकर रखा चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत जांच शुरू कर दी है।
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भुंतर में ढाबे से देसी शराब की पांच बोतलें बरामद

भुंतर। सब्जी मंडी भुंतर में एक ढाबे से संतरा मार्का देसी शराब की पांच बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने ढाबा संचालक के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस के अनुसार वीरवार को ढाबे की तलाशी ली गई। इस दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस थाना भुंतर में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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