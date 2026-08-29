Kullu News: बस हादसे के 10 घायलों को अस्पताल से मिली छुट्टी

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अब क्षेत्रीय अस्पताल में चालक और तीन महिलाओं का उपचार चल रहा है। शनिवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन घायलों का हाल जाना। उन्होंने घायलों के उपचार की मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अधिकारियों से जानकारी हासिल की। हादसे में घायल सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अधिकतर घायलों को छुट्टी दे दी गई है। जो अस्पताल में उपचाराधीन हैं वे भी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत प्रदान कर दी गई है।चालक को सम्मानित करेगा प्रशासनसुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। इसके लिए प्रशासन उन्हें सम्मानित करेगा। किसी बड़े आयोजन के दौरान प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मान दिया जाएगा।....अस्पताल में उपचाराधीन 10 घायलों को छुट्टी दे दी गई है और अब चार घायल ही अस्पताल में उपचाराधीन हैं। इनकी डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं लेकिन वे भी अब लगभग पूरी तरह से ठीक हैं।-डाॅ. हीरा लाल बौद्ध, चिकित्सा अधीक्षक, कुल्लू....देवेंद्र नेगी ने भी लिया जायजाएचआरटीसी के पूर्व बीओडी सदस्य एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नेगी ने भी शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से उन्हें पूरी मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि चालक की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला है। इसके चलते लोगों की जान बच पाई है जिसके चलते उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए।