Kangra News: टंबर के भंगूह में व्यक्ति कमरे में फंदे से लटका मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 30 Sep 2026 08:00 AM IST
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लंबागांव (कांगड़ा)। ग्राम पंचायत टंबर के भंगूह गांव में 35 वर्षीय मनदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। मंगलवार शाम परिजनों ने उसे कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटके देखा और तुरंत नीचे उतारकर जयसिंहपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार मनदीप शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था। वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था तथा बीते कुछ दिनों से मां के कमरे में सो रहा था। मंगलवार शाम करीब तीन बजे वह आंगन में टहल रहा था। करीब साढ़े चार बजे पत्नी पशुशाला से पशुओं को घास डालकर वापस लौटी तो मनदीप आंगन में नहीं दिखा।
तलाश करने पर मां के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पत्नी ने तुरंत ससुर को बुलाया और दोनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर मनदीप पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मनदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भेज दिया है। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
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पुलिस के अनुसार मनदीप शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था। वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था तथा बीते कुछ दिनों से मां के कमरे में सो रहा था। मंगलवार शाम करीब तीन बजे वह आंगन में टहल रहा था। करीब साढ़े चार बजे पत्नी पशुशाला से पशुओं को घास डालकर वापस लौटी तो मनदीप आंगन में नहीं दिखा।
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तलाश करने पर मां के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पत्नी ने तुरंत ससुर को बुलाया और दोनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर मनदीप पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मनदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भेज दिया है। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।