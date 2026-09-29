Kangra News: टंबर के भंगूह में व्यक्ति कमरे में फंदे से लटका मिला शव

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पुलिस के अनुसार मनदीप शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था। वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था तथा बीते कुछ दिनों से मां के कमरे में सो रहा था। मंगलवार शाम करीब तीन बजे वह आंगन में टहल रहा था। करीब साढ़े चार बजे पत्नी पशुशाला से पशुओं को घास डालकर वापस लौटी तो मनदीप आंगन में नहीं दिखा।तलाश करने पर मां के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पत्नी ने तुरंत ससुर को बुलाया और दोनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर मनदीप पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मनदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भेज दिया है। डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।