Kangra News: पैसे दोगुनी करने के नाम पर लाखों हड़पने का आरोप, युवक गिरफ्तार

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सूत्रों के अनुसार आरोपी लोगों को शेयर बाजार में कम समय में पैसे दोगुने करने का लालच देकर बड़ी रकम ऐंठता था। इसी झांसे में आकर एक व्यक्ति ने लाखों रुपये गंवा दिए। काफी समय बीतने के बाद भी जब मुनाफा और मूल रकम वापस नहीं मिली तो पीड़ित ने हरियाणा के रेवाड़ी में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही हरियाणा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को हरियाणा पुलिस की टीम ने पालमपुर पहुंचकर स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद निहंग टीका क्षेत्र में संयुक्त दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में इस युवक को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को हिरासत में लेकर हरियाणा पुलिस अपने साथ ले गई है। -संदीप शर्मा, डीएसपी बैजनाथ (अतिरिक्त कार्यभार पालमपुर)