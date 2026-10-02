Kangra News: गाय चोरी के आरोपी से नौ हजार रुपये भी किए रिकवर

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आलमपुर पुलिस चौकी प्रभारी नरेंद्र शांडिल ने बताया कि गंदड़ निवासी अमित शर्मा की गाय चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी राज ऋषि उर्फ रिशु को अदालत से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आरोपी से गिरफ्तारी के वक्त छह हजार रुपये पहले ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि शेष नौ हजार रुपये अब रिमांड अवधि में उसके घर से बरामद हुए हैं।गौरतलब है कि आरोपी ने खेत में चरने के लिए बांधी गई पड़ोसी की गाय को चुराकर सोशल मीडिया के जरिए हमीरपुर के युवकों को 15 हजार रुपये में बेच दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमीरपुर से टेंपो सहित गाय बरामद कर मालिक को पहले ही सौंप दी थी।पुलिस के अनुसार मामले में अब कोई अन्य बरामदगी बाकी नहीं है। आरोपी का तीन दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने पर उसे आज शनिवार को जयसिंहपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की पुष्टि डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने की है।