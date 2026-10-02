Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:38 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:38 AM IST
विज्ञापन
खेलकूद
एथलेटिक्स-साई मैदान धर्मशाला में अंडर-19 एथलीट प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी।
फुटबाल-डिग्री कॉलेज शाहपुर में एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबाल चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
समारोह
पंचायत-इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान और प्रशिक्षण कार्यक्रम तोकी में सुबह 10:30 बजे से।
रोजगार
साक्षात्कार-सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 180 पदों के लिए एसडीएम कार्यालय परिसर शाहपुर में साक्षात्कार सुबह 11 बजे से।
प्रशासन
जनसमस्याएं-एपीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मोंगरा समीरपुर गांव में जनसमस्याएं सुनने का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
शिविर
एनसीसी कैंप-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थूरल में एनसीसी शिविर के तहत विभिन्न गतविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।
काम की बात
सड़क बंद-बनखंडी-बासा वाया मेहवा गार्ड हट सड़क पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते 21 अक्तूबर तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान यातायात बनखंडी-हरिपुर मार्ग से डायवर्ट रहेगा।
बिजली बंद-11 केवी बरवाला फीडर की मरम्मत के चलते सिद्धबाड़ी, फतेहपुर, तपोवन, आधुनिक स्कूल, रासां, चैंती, ब्रेह, बरवाला, झियोल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन
एथलेटिक्स-साई मैदान धर्मशाला में अंडर-19 एथलीट प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी।
फुटबाल-डिग्री कॉलेज शाहपुर में एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबाल चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
समारोह
पंचायत-इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान और प्रशिक्षण कार्यक्रम तोकी में सुबह 10:30 बजे से।
रोजगार
साक्षात्कार-सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 180 पदों के लिए एसडीएम कार्यालय परिसर शाहपुर में साक्षात्कार सुबह 11 बजे से।
प्रशासन
जनसमस्याएं-एपीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मोंगरा समीरपुर गांव में जनसमस्याएं सुनने का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
शिविर
एनसीसी कैंप-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थूरल में एनसीसी शिविर के तहत विभिन्न गतविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।
काम की बात
सड़क बंद-बनखंडी-बासा वाया मेहवा गार्ड हट सड़क पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते 21 अक्तूबर तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान यातायात बनखंडी-हरिपुर मार्ग से डायवर्ट रहेगा।
बिजली बंद-11 केवी बरवाला फीडर की मरम्मत के चलते सिद्धबाड़ी, फतेहपुर, तपोवन, आधुनिक स्कूल, रासां, चैंती, ब्रेह, बरवाला, झियोल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन