Kangra News: पालमपुर हेलीपोर्ट का कार्य 95 फीसदी तक पूरा

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पालमपुर हेलीपोर्ट पर एक साथ चार हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग की सुविधा होगी। रक्कड़ में बन रहे हेलीपोर्ट का 45 फीसदी कार्य पूरा हुआ है। इस पर 6.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। रक्कड़ में अब तक एक करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके निर्माण की अंतिम समयसीमा दिसंबर 2026 निर्धारित है।इनके बनने से कांगड़ा हवाई अड्डे के साथ सीधा संपर्क जुड़ेगा। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। जिले में देहरा, ज्वालामुखी और मस्सल में भी तीन नए हेलीपोर्ट प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से जिले का हवाई नेटवर्क मजबूत होगा। दूरदराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।पालमपुर हेलीपोर्ट का 95 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। अप्रोच मार्ग का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि हवाई गतिविधियां शुरू हो सकें। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। -भागमल ठाकुर, एसई, लोक निर्माण विभाग सर्किल पालमपुररक्कड़ हेलीपोर्ट का 45 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। बारिश के कारण गति धीमी रही थी लेकिन अब काम युद्धस्तर पर जारी है। तय सीमा दिसंबर 2026 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। -दशमिंद्र पाल सिंह, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी सर्किल धर्मशाला-2