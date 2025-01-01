विकास की बात ::: महाराजनगर और उंबर के लिए पेयजल योजना पर काम शुरू

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योजना के लिए पानी का स्रोत डंडयाल खड्ड (हरोट) को बनाया गया है। वहां बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बनने से दोनों गांवों में पानी की किल्लत दूर होगी। ग्रामीणों को मटमैले पानी की गंभीर समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।जल शक्ति विभाग (अनुभाग शांतिनगर) के कनिष्ठ अभियंता मुनीश शर्मा ने बताया कि योजना का निर्माण सात अक्तूबर से शुरू हो चुका है। इसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।योजना का खाका और तकनीकी पहलूटैंक निर्माण: 20 हजार लीटर क्षमता का कलेक्शन टैंक और महाराजनगर में 50 हजार लीटर क्षमता का मुख्य भंडारण टैंक।पाइपलाइन: 3500 मीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन और गांवों में वितरण के लिए 4400 मीटर पाइपलाइन बिछेगी।पंपिंग ढांचा: दो ट्यूबवेल, एक पंप हाउस और दो आधुनिक पंपिंग मशीनें स्थापित होंगी।