Kangra News: धर्मशाला में ठंड की दस्तक, बाजारों में सजे गर्म कपड़े

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दुकानों में इन दिनों हल्की ठंड के हिसाब से कपड़े बिक रहे हैं। लोग हल्के गर्म टॉप, गर्म सूट, कोट और ऊन की कमरी की ज्यादा मांग कर रहे हैं। वहीं, लड़कों के कपड़ों में जिपर, स्वेटशर्ट और हल्की स्वेटर की खरीदारी हो रही है।दुकानों में अलग-अलग डिजाइन और वैरायटी के परिधान पहुंच चुके हैं और ग्राहक अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि महिलाओं के गर्म टॉप 300 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये तक बिक रहे हैं।जिपर और जैकेट 700 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक हैं, जबकि गर्म सूट भी लगभग 700 रुपये से शुरू हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तापमान और लुढ़कने पर गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा होगा।इस बार धर्मशाला में गर्म कपड़ों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती महंगाई के चलते इस बार हर कपड़े के दाम में 50 से 100 रुपये तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है।