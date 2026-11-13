Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Water supply in Dharamshala will be reduced tomorrow.

Kangra News: धर्मशाला में कल कम होगी पानी की सप्लाई

Fri, 13 Nov 2026 01:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Water supply in Dharamshala will be reduced tomorrow.
धर्मशाला। जल शक्ति विभाग के धर्मशाला मंडल की ओर से शनिवार को नड्डी जल शोधन संयंत्र में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते धर्मशाला शहर के वार्ड नंबर एक से पांच तक पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। इन वार्डों के उपभोक्ताओं को सामान्य से कम पानी मिलेगा।
विज्ञापन

जल शक्ति विभाग धर्मशाला मंडल के अधिशासी अभियंता सुमित विमल कटोच ने संबंधित वार्डों के लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और मरम्मत कार्य के दौरान पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होते ही पेयजल आपूर्ति जल्द सामान्य कर दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed