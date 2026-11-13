Kangra News: न्यूगल पुल से मैंझा को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल

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पूरी सड़क से तारकोल उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। यह सड़क अपर मैंझा के लोगों की जीवनरेखा है और रोजाना यहां से छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। बरसात के दिनों में सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर विभाग केवल औपचारिकता निभाते हुए गड्ढों में मिट्टी डलवा देता है। यह मिट्टी पहली बारिश में ही बह जाती है जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।सड़क बने 10 साल हो गए हैं लेकिन दोबारा तारकोल नहीं डाली गई। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। -सुभाष कपूर, स्थानीय निवासीधर्मशाला और पालमपुर जाने के लिए यह मुख्य मार्ग लोगों को काफी सहूलियत देता है लेकिन खराब हालत के कारण सफर मुश्किल हो गया है। -विपिन कुमार, स्थानीय निवासीकरीब 10 साल पहले डाली गई तारकोल पूरी तरह उखड़ चुकी है जिससे सड़क की हालत बेहद जर्जर हो गई है। -संदीप राणा, पंचायत सदस्यप्रशासन और विभाग से मांग है कि जल्द एस्टीमेट बनाकर सड़क पर नई टारिंग की जाए ताकि लोगों को राहत मिले और हादसों पर अंकुश लगे। -उत्तम गोस्वामी, स्थानीय निवासीन्यूगल पुल से मैंझा गांव की सड़क का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाएगा। बजट उपलब्ध होते ही सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। -राजेश चोपड़ा, एसडीओ एवं कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, भवारना