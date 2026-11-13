Kangra News: न्यूगल पुल से मैंझा को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 13 Nov 2026 01:58 AM IST
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पालमपुर (कांगड़ा)। पालमपुर के साथ लगते मैंझा गांव को न्यूगल पुल से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खस्ता है। करीब एक दशक पहले इस सड़क पर तारकोल बिछाई गई थी। इसके बाद से लोक निर्माण विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है।
पूरी सड़क से तारकोल उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। यह सड़क अपर मैंझा के लोगों की जीवनरेखा है और रोजाना यहां से छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। बरसात के दिनों में सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर विभाग केवल औपचारिकता निभाते हुए गड्ढों में मिट्टी डलवा देता है। यह मिट्टी पहली बारिश में ही बह जाती है जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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सड़क बने 10 साल हो गए हैं लेकिन दोबारा तारकोल नहीं डाली गई। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। -सुभाष कपूर, स्थानीय निवासी
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धर्मशाला और पालमपुर जाने के लिए यह मुख्य मार्ग लोगों को काफी सहूलियत देता है लेकिन खराब हालत के कारण सफर मुश्किल हो गया है। -विपिन कुमार, स्थानीय निवासी
करीब 10 साल पहले डाली गई तारकोल पूरी तरह उखड़ चुकी है जिससे सड़क की हालत बेहद जर्जर हो गई है। -संदीप राणा, पंचायत सदस्य
प्रशासन और विभाग से मांग है कि जल्द एस्टीमेट बनाकर सड़क पर नई टारिंग की जाए ताकि लोगों को राहत मिले और हादसों पर अंकुश लगे। -उत्तम गोस्वामी, स्थानीय निवासी
न्यूगल पुल से मैंझा गांव की सड़क का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाएगा। बजट उपलब्ध होते ही सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। -राजेश चोपड़ा, एसडीओ एवं कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, भवारना
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पूरी सड़क से तारकोल उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। यह सड़क अपर मैंझा के लोगों की जीवनरेखा है और रोजाना यहां से छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। बरसात के दिनों में सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर विभाग केवल औपचारिकता निभाते हुए गड्ढों में मिट्टी डलवा देता है। यह मिट्टी पहली बारिश में ही बह जाती है जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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सड़क बने 10 साल हो गए हैं लेकिन दोबारा तारकोल नहीं डाली गई। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। -सुभाष कपूर, स्थानीय निवासी
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धर्मशाला और पालमपुर जाने के लिए यह मुख्य मार्ग लोगों को काफी सहूलियत देता है लेकिन खराब हालत के कारण सफर मुश्किल हो गया है। -विपिन कुमार, स्थानीय निवासी
करीब 10 साल पहले डाली गई तारकोल पूरी तरह उखड़ चुकी है जिससे सड़क की हालत बेहद जर्जर हो गई है। -संदीप राणा, पंचायत सदस्य
प्रशासन और विभाग से मांग है कि जल्द एस्टीमेट बनाकर सड़क पर नई टारिंग की जाए ताकि लोगों को राहत मिले और हादसों पर अंकुश लगे। -उत्तम गोस्वामी, स्थानीय निवासी
न्यूगल पुल से मैंझा गांव की सड़क का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाएगा। बजट उपलब्ध होते ही सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। -राजेश चोपड़ा, एसडीओ एवं कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, भवारना