Kangra News: टैक्सी ऑपरेटरों और दुकानदारों ने दी अनशन की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समिति ने वीरवार को उपायुक्त को शिकायत एवं मांगपत्र सौंपा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की। समिति ने समाधान के लिए नौ दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगें न मानने पर 22 और 23 नवंबर को शांतिपूर्ण अनशन किया जाएगा।समिति अध्यक्ष चंद्रकांत ने कहा कि पुराना बस स्टैंड सिर्फ टैक्सी ऑपरेटरों के रोजगार का केंद्र नहीं है। यहां वर्षों से दुकानें चला रहे परिवारों की आजीविका भी इसी पर निर्भर है। टैक्सियों और यात्रियों की आवाजाही से ही दुकानदारों का कारोबार चलता है। बस स्टैंड की व्यवस्था में किसी भी बदलाव का सीधा असर इन परिवारों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा।उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले एसडीएम पालमपुर, डीएसपी पालमपुर और पुलिस थाना पालमपुर को कई शिकायतें दी जा चुकी हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। समिति ने नगर निगम पालमपुर के साथ हुई बैठकों का पूरा रिकॉर्ड तलब करने की मांग की है। उन्होंने इन बैठकों में रखे गए प्रस्तावों और लिए गए निर्णयों की निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है।समिति ने संबंधित यूनियन के प्रस्ताव, रजिस्टर और बैठकों की कार्यवाही की जांच की भी मांग उठाई है। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि अधिकृत पदाधिकारियों की सहमति ली गई थी या नहीं। यह भी पता चलेगा कि किसी व्यक्ति या समूह को पूरे संगठन की ओर से सहमति देने का अधिकार था या नहीं।चंद्रकांत ने बताया कि उपायुक्त ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इस दौरान धौलाधार टैक्सी यूनियन से राजकुमार, अजय, रवि, राजीव मनोज और स्थानीय कारोबारी अनिल कुमार महाजन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।