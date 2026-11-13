Kangra News: राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कल होगा प्रतिभाओं का चयन

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जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि जिले में पांच विधाओं में मुकाबले होंगे। इनमें नुक्कड़ नाटक, चित्रकारी, लोक नृत्य, लोक गायन और कविता शामिल हैं। प्रतियोगिताओं में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे।जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय युवा उत्सव-2027 में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।प्रतिभागियों को शैक्षणिक और आयु प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज, सत्यापित छायाप्रतियां, उपलब्धियों के प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो साथ लाने होंगे। इस प्रतियोगिता के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। ब्यूरो