Kangra News: स्मार्ट रोड पर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम अंतिम दौर में

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टेस्टिंग के दौरान केबलिंग की तकनीकी स्थिति और कनेक्शन की जांच की जा रही है। टेस्टिंग सफल रहने के बाद व्यवस्था को सुचारु किया जाएगा। अंडरग्राउंड केबलिंग पूरी होने से स्मार्ट रोड पर बिजली के तारों का जाल कम होगा और सड़क का स्वरूप भी बेहतर नजर आएगा।बिजली बोर्ड धर्मशाला के अधिशासी अभियंता विकास ठाकुर ने बताया कि केबलिंग का काम अंतिम चरण में है और टेस्टिंग की जा रही है। कुछ स्थानों पर ट्रेंच से संबंधित दिक्कतों की जानकारी स्मार्ट सिटी प्रबंधन को दे दी गई है। खामियां दूर होने के बाद कार्य को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा।