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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Today Events in the city

Kangra News: सिटी में आज खास

Wed, 14 Oct 2026 07:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 07:41 AM IST
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Today Events in the city
धार्मिक
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अनुष्ठान-योल स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ और धार्मिक अनुष्ठान सुबह 8 बजे से।
कथा-सती मां सुन्यारी मंदिर खैरा में श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ में स्वामी गगन गिरी दोपहर 3 बजे से प्रवचन देंगे।
रामलीला-दाड़ी और पास्सू में राम-सीता विवाह का मंचन रात 8:30 बजे से।
शिविर
एनएसएस कैंप-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयसिंहपुर में एनएसएस शिविर के पांचवें दिन की गतिविधियां सुबह 9 बजे से।
टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड गोपाल के तहत दियाल व समराल में टीबी जांच शिविर सुबह 9:30 बजे से।
रोजगार
साक्षात्कार-पीएमआईएस ट्रेनी अप्रेंटिस के 100 पदों के लिए ब्लू स्टार लिमिटेड काला अंब उप रोजगार कार्यालय देहरा में सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार लेगी।
काम की बात
बिजली बंद-11केवी कालापुल-मैक्लोडगंज फीडर के तहत मैक्लोड़गंज मुख्य चौक, बाजार क्षेत्र, दलाई लामा मंदिर, जोगीवाड़ा, प्रेम गली, मीठानाला, हीरू गांव, दुसालां, टिप्पा, हयात होटल, पर्वतारोहण संस्थान, तुशिता ध्यान केंद्र और फरसेटगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
बिजली बंद- 11 केवी खैरा, मनियाड़ा और रिट फीडरों के मरम्मत कार्य के चलते पाहड़ा, कोठी, भौरा, सलड़ी, चौथी बंड, डुगणी, मलाहू, कस्बा जुगेहड़, मनियाड़ा, तप्पा, ठंडोल, दत्तल, टिक्कर, अपर खैरा, खैरा, लुहारकड़ कुठेड़ा, बोहरकड़, पपलाकड़, भगूं, शिवनगर आदि गांवों में बह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
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बिजली बंद- 11 केवी सुराणी फीडर पर पेड़ों की छंटाई के चलते कथोग, गंजू दा बाग, कलरू, जीन, घरलाहर, बदोली सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
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