फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   HRTC buses ran on three new routes in Dehra.

Kangra News: देहरा में तीन नए रूटों पर दौड़ी एचआरटीसी की बसें

Wed, 14 Oct 2026 08:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 08:18 AM IST
विज्ञापन
HRTC buses ran on three new routes in Dehra.
देहरा अड्डा परिसर में झरी झंडी दिखाकर नए रूटों पर एचआरटीसी की बसों को रवाना करतीं विधायक कमलेश
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। देहरा विधानसभा क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तीन नए बस रूट शुरू किए गए हैं। मंगलवार को विधायक कमलेश ठाकुर ने देहरा बस स्टैंड से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने धार रूट पर शुरू हुई बस में सफर भी किया।
विज्ञापन

एचआरटीसी की ओर से शुरू किए गए नए रूटों में देहरा से लंज वाया लुनसु एवं धार, सकरी से ढलियारा वाया हरिपुर एवं खैरिया होते हुए देहरा और देहरा से धन्नोटू वाया बड़ा शामिल हैं। इन रूटों के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। नए रूटों से विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में जल्द ही चिंतपूर्णी रूट पर वाया नेहरन पुखर, नलसूहा और चनौता होते हुए बस सेवा शुरू करने की योजना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा मिलेगी। इस मौके पर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व निदेशक सुनील कश्यप, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed