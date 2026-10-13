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Kangra News: ब्यास नदी में नहाने उतरा ऊना का 70 वर्षीय बुजुर्ग लापता, डूबने की आशंका

Wed, 14 Oct 2026 07:37 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 07:37 AM IST
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Elderly man from Una goes missing after entering the Beas River to bathe; feared drowned.
रक्कड़ (कांगड़ा)। पुलिस थाना रक्कड़ के तहत चामुखा मंदिर के समीप ब्यास नदी में नहाने उतरा ऊना का 70 वर्षीय बुजुर्ग लापता हो गया है। बुजुर्ग के डूबने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ब्यास नदी में बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है।
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पुलिस के अनुसार ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के गांव डोहगी निवासी 70 वर्षीय रमेश चंद शर्मा पुत्र चिंतराम एक टैक्सी में चामुखा मंदिर माथा टेकने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले वह समीप बहती ब्यास नदी में नहाने के लिए चले गए। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो टैक्सी चालक उन्हें देखने नदी किनारे पहुंचा। वहां बुजुर्ग के कपड़े और जूते पड़े हुए मिले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।
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इसके बाद चालक ने बंगाणा टैक्सी यूनियन को घटना की सूचना दी, जिसके बाद रक्कड़ पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि शाम तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल पाया था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा नदी में बुजुर्ग की तलाश लगातार जारी है।
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