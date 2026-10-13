Kangra News: ब्यास नदी में नहाने उतरा ऊना का 70 वर्षीय बुजुर्ग लापता, डूबने की आशंका

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पुलिस के अनुसार ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के गांव डोहगी निवासी 70 वर्षीय रमेश चंद शर्मा पुत्र चिंतराम एक टैक्सी में चामुखा मंदिर माथा टेकने आए थे। मंदिर में दर्शन करने से पहले वह समीप बहती ब्यास नदी में नहाने के लिए चले गए। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो टैक्सी चालक उन्हें देखने नदी किनारे पहुंचा। वहां बुजुर्ग के कपड़े और जूते पड़े हुए मिले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।इसके बाद चालक ने बंगाणा टैक्सी यूनियन को घटना की सूचना दी, जिसके बाद रक्कड़ पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि शाम तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल पाया था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा नदी में बुजुर्ग की तलाश लगातार जारी है।